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BEŞİKTAŞ'TAKİ FECİ KAZA SONRASI GÖRGÜ TANIKLARI BİRBİRİNE GİRDİ


Beşiktaş'taki Feci Kaza Sonrası Görgü Tanıkları Birbirine Girdi
Tarih : 31 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Beşiktaş'taki Feci Kaza Sonrası Görgü Tanıkları Birbirine Girdi(6/10)2

Beşiktaş'ta lüks bir cipin altına girip metrelerce sürüklenen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri cipin altından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Beşiktaş'ta bulunan Büyükdere Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 ME 342 plakalı lüks cip ile caddeyi kesen sokaktan karşıya geçmek isteyen 39 TK 361 plakalı motosiklet çarpıştı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet çarpmanın etkisiyle cipin altına girerken, hızını kesemeyen cip motosikleti metrelerce sürükledi.

CİPİN ALTINDAKİ YARALIYI İTFAİYE ÇIKARDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan ve sürüklendikten sonra kaldırıma savrulan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınırken, cipin altında sıkışan diğer yaralı ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

GÖRGÜ TANIKLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza yerine yakın bir noktada otobüste bulunan Metin D. isimli vatandaş, kazayı ihbar etmekte güçlük çektiğini anlatırken, motosiklette bulunanlardan birinin kasksız olduğunu ve cipin altında sıkıştığına değinerek, "Ben otobüste gördüm. Cip motosikleti altına aldı. Sürükledi bayağı. Otobüsten indim, polisi aradım, ambulansı aradım. Bana kimlik soruyorlar, nüfusumu soruyorlar. Acil diyorum, yaralılar var diyorum. 2 yaralı vardı. Biri cipin altında kaldı, biri kaldırıma çarptı. Motosikletteki kişilerden biri kasksızdı" dedi. Metin D.'nin kazayı anlattığı esnada orada bulunan vatandaşlardan bazıları kendisine tepki göstererek, "Yanlış beyan verme, biz de gördük" şeklinde uyarıda bulundu. Ardından Metin D. ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Kaza yerinde 'kim haklı' tartışmasına tutuşan vatandaşlar, diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Öte yandan, yaralılar Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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