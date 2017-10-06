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Beşiktaş'taki Başbakanlık Ofisi yakınlarında silah sesleri duyuldu!

BEŞİKTAŞ'TAKİ BAŞBAKANLIK OFİSİ YAKINLARINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU!

İstanbul Beşiktaş'taki Başbakanlık Ofisi yakınlarında silah sesleri duyuldu. Polisi alarm durumuna geçiren olayın, bir baba ile oğlu arasındaki silahlı kavgadan kaynaklandığı anlaşıldı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Beşiktaş'taki Başbakanlık Ofisi Yakınlarında Silah Sesleri Duyuldu!(9/10)5

Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan Başbakanlık Ofisi yakınlarında baba ile oğul arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alınırken olay nedeniyle Başbakanlık Ofisi çevresinde hareketli dakikalar yaşandı.

BAŞBAKANLIK OFİSİNİN HEMEN YANINDA MEYDANA GELDİ

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan Kadıköy İskelesi önünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Başbakanlık Ofisinin hemen arkasında bulunan iskelede meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Aralarında husumet bulunan Baba Nevzat Beytanol oğlu Salih Beytanol ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası baba Nevzat Beytanol oğlu Salih Beytanol'a silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu oğlu Salih Beytanol vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Silah sesleri üzerine Başbakanlık Ofisi çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Özel harekat ekiplerinin olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

YARALI GENÇ HASTANEYE KELDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralanan şahıs Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren baba Nevzat Beytanol gözaltına alınarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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