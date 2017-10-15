BEŞİKTAŞ'TA YILLAR SONRA BİR İLK
Beşiktaş, Şenol Güneş takımın başına geldiğinden beri ilk kez bir haftayı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kapattı.
Süper Lig'de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan son şampiyon Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bir ilk yaşadı.
Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adamın yönetiminde ilk kez bir haftayı ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kapattı.
ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'A GELDİKTEN SONRA ÜST ÜSTE 2 YIL ŞAMPİYON OLDU
Beşiktaş, Şenol Güneş göreve geldikten sonra iki sezonu da şampiyon olarak tamamlamış ve iki sezon boyunca hiçbir haftayı iki rakibinin de gerisinde kapatmamıştı.
BEŞİTAŞ'IN LİGDE 14 PUANI VAR
Şu ana dek aldığı dört galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle 14 puanı bulunan Beşiktaş, ligde 6. sırada yer alırken aynı puana sahip Fenerbahçe, averaj farkıyla rakibinin bir üst sırasında yer alıyor. 22 puanlı Galatasaray ise ezeli rakiplerinin 8 puan önünde lider konumda.
Kaynak: haberinburada
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