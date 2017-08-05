BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZONDA 10 NUMARALI FORMAYI OĞUZHAN ÖZYAKUP GİYECEK
Beşiktaş'ta yeni sezon forma numaraları belli oldu. Olcay Şahan'dan boşalan 10 numarayı Oğuzhan Özyakup alırken, yeni transferlerden Pepe 5, Negredo ise 9 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları beli oldu. Siyah-beyazlı oyuncuların birçoğu geçen sezon giydiği forma numaralarını sırtlarında taşıyacak.
10 NUMARA OĞUZHAN'IN
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a giden Olcay Şahan'ın giydiği 10 numaralı forma bu sezon Oğuzhan Özyakup'un olurken, Oğuzhan'dan boşalan 15 numara ise yeni transfer Orkan Çınar'a verildi. Kartal'ın 2 yeni süperstarı Pepe ve Negredo'nun da forma numaraları belli oldu. Pepe 5 numaralı formayı, Negredo ise geçtiğimiz sezon Aboubakar'ın giydiği 9 numaralı formayı giyecek. 2 sezon önce 7 numaralı formayı giyen Gökhan Töre ise, önümüzdeki sezon memleketi Samsun'un plakası olan 55 numaralı formayı giyecek. Geçen sezon devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen ve 49 numaralı formayı giyen Ryan Babel de bu sezon 8 numaralı formayla sahaya çıkacak. Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun forma numaraları şu şekilde:
Adriano Correia: 3
Aras Özbiliz: 22
Tolgay Arslan: 18
Atınç Nukan: 33
Andreas Beck: 32
Denys Boyko: 71
Caner Erkin: 88
Cenk Tosun: 23
Fabricio Ramirez: 1
Fatih Aksoy: 14
Gökhan Gönül: 77
Atiba Hutchinson: 13
Hüseyin Yılmaz: 54
Alexander Milosevic: 4
Matej Mitrovic: 2
Necip Uysal: 20
Oğuzhan Özyakup: 10
Orkan Çınar: 15
Ricardo Quaresma: 7
Pedro Franco; 19
Mustafa Pektemek: 11
Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe: 5
Ryan Babel: 8
Sedat Şahintürk: 70
Anderson Talisca: 94Dusko Tosic: 6
Gökhan Töre: 55
Tolga Zengin: 29
Utku Yuvakuran: 97
Alvaro Negredo: 9
Kaynak: haberinburada
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