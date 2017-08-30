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BEŞİKTAŞ'TA YATIRILMAYAN ŞAMPİYONLUK PRİMLERİ SIKINTI YARATTI


Beşiktaş'ta Yatırılmayan Şampiyonluk Primleri Sıkıntı Yarattı
Tarih : 30 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Beşiktaş'ta Yatırılmayan Şampiyonluk Primleri Sıkıntı Yarattı(8/10)4

Son 2 sezonu mutlu sonla noktalayan Beşiktaş'ta geçen sezonun şampiyonluk primlerinin halen ödenmemesinin sıkıntısı yaşanıyor. Bugüne kadar maddi konularda oyunculara karşı bütün sorumluluklarını yerine getiren Fikret Orman yönetimi, son şampiyonluğun primleri için ise kaynak bulamadı.

YABANCILAR PRİMLERİ İSTİYOR

Adam başı 300 bin TL olan primlerin en geç sezon başlarken ödeneceğini hesaplayan oyuncular ise umduğunu bulamadı. Özelikle yabancı oyuncuların konuyu sık sık dillendirmeye başladıkları ve "Şampiyonluk primi normalde sezon sonu ödenir. Yönetim iyi niyetle çalışıyor. Bugüne kadar bütün sorumluluklarını da yerine getirdiler. Ama şampiyonluk primleri konusunda hiçbir açıklama yapılmadı. Hak ettiğimiz paraları almak istiyoruz. Yönetimin bu sorunu bir an evvel çözeceğini umuyoruz" dedikleri öğrenildi.

ORMAN SÖZ VERDİ

Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş arasında yapılan son toplantıda da bu konunun gündeme geldiği bildirildi. Baş- kan Orman'ın, bütçe yaratıp kısa süre içinde bütün ödemeleri yapacaklarını söylediği ifade edildi.

MİLLİ TAKIM'DA DA KRİZ ÇIKMIŞTI

EURO 2016'dan sonra A Milli Futbol Takımımızda da benzer bir prim krizi çıkmış, etkisi çok uzun süre medyadan düşmemişti.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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