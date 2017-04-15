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beşiktaş'ta tek adaylı divan başkanlığı seçimi

BEŞİKTAŞ'TA TEK ADAYLI DİVAN BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Kulüp Yönetimi'nin mahkeme kararı çıkarttığı Yalçın Karadeniz'in adaylığı engellendi ve bugün yapılacak seçimde Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için tek aday olarak kaldı.

Tarih : 15 Nisan 2017, 11:06
Puan Ver : Beşiktaş'ta Tek Adaylı Divan Başkanlığı Seçimi(6/10)5


Kulüp Yönetimi'nin mahkeme kararı çıkarttığı Yalçın Karadeniz'in adaylığı engellendi ve bugün yapılacak seçimde Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için tek aday olarak kaldı. Vodafone Arena'daki oy kullanma işlemi 11.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Ta  Tek  Adaylı  Divan  Başkanlığı  Seçimi    haber

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