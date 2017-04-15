BEŞİKTAŞ'TA TEK ADAYLI DİVAN BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Kulüp Yönetimi'nin mahkeme kararı çıkarttığı Yalçın Karadeniz'in adaylığı engellendi ve bugün yapılacak seçimde Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için tek aday olarak kaldı.
Kulüp Yönetimi'nin mahkeme kararı çıkarttığı Yalçın Karadeniz'in adaylığı engellendi ve bugün yapılacak seçimde Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için tek aday olarak kaldı. Vodafone Arena'daki oy kullanma işlemi 11.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.
kaynak:sabah
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