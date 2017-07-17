BEŞİKTAŞ'TA ŞÜPHELİ ÇÖKEN YOL ALARMI! BOMBA UZMANI ÇAĞIRILDI
Beşiktaş'ta çöken yol nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı. Şüpheli görülen olay için, polis bölgeye bomba uzmanı çağırdı.
İstanbul Beşiktaş'ta Saray Caddesi'nde rögar kapağının yanındaki çöküntü şüpheli bulununca yol trafiğe kapatıldı.
BOMBA UZMANI ÇAĞRILDI
Polis çevrede önlem alırken, inceleme yapması için bomba uzmanı çağrıldı. Çalışmalar sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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