BEŞİKTAŞ'TA STOPERE YENİ ADAY!
Bu sezonu da şampiyonlukla bitiren Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular tatile girdi ama yöneticiler çalışmaya devam ediyor...
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, takviyelerle takımı yeni sezonda daha güçlü bir hale getirmek isteyen Siyah-Beyazlılar'da, stoper bölgesine yapılacak transfer için yeni bir isim gündeme geldi...
Listenin ilk sırasına Dinamo Kiev'de oynayan Hırvat oyuncu Domagoj Vida'yı koyan Kartal, bu oyuncu ve menajeriyle el sıkıştı, Ukrayna kulübünden gelecek cevabı bekliyor.
kaynak:habertürk
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