Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı...



Habertürk'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın basın sözcüsü ve futbolcu izleme komitesinin başındaki isim Metin Albayrak'ın yönetimdeki görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.



Başkan Orman'ın ise bu istifayı kabul etmediği ve yaptıkları görüşmede "Sen benim yol arkadaşımsın. Şu anda Fransa'dayım, dönünce oturup konuşalım" dediği belirtildi.







kaynak:sabah