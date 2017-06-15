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beşiktaş'ta şok istifa!

BEŞİKTAŞ'TA ŞOK İSTİFA!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı...

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:14
Puan Ver : Beşiktaş'ta Şok İstifa!(8/10)7


Habertürk'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın basın sözcüsü ve futbolcu izleme komitesinin başındaki isim Metin Albayrak'ın yönetimdeki görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.



Başkan Orman'ın ise bu istifayı kabul etmediği ve yaptıkları görüşmede "Sen benim yol arkadaşımsın. Şu anda Fransa'dayım, dönünce oturup konuşalım" dediği belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Ta  Şok  İstifa    haber

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