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beşiktaş'ta silahlı saldırı

BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRI

Beşiktaş'ta bir gece kulübü önünde kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Tarih : 07 Mayıs 2016, 09:27
Puan Ver : Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı(10/10)7


Alınan bilgiye göre, Gayrettep Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde  bulunan bir gece kulübüne gelen kimliği belirsiz kişilerle çalışanlar arasında  henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya  dönüşmesiyle kimliği belirsiz kişiler gece kulübünden çıkartıldı. Bir süre sonra  bu kişiler gece kulübüne dönerek ellerindeki silahla ateş edip, otomobille kaçtı.








Etiketler: Beşiktaş  Ta  Silahlı  Saldırı    haber

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