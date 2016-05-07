

Alınan bilgiye göre, Gayrettep Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan bir gece kulübüne gelen kimliği belirsiz kişilerle çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirsiz kişiler gece kulübünden çıkartıldı. Bir süre sonra bu kişiler gece kulübüne dönerek ellerindeki silahla ateş edip, otomobille kaçtı.