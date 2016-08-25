BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri bugün belli olacak
Kuraya 4. torbadan katılacak olan Kartal'ı birbirinden zorlu takımlar bekliyor Ve Siyah-Beyazlı camianın merakla beklediği gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde 7 sezon aradan sonra ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın gruplardaki rakipleri bugün belli olacak. TSİ 19.00'da Monaco'da çekilecek olan kura TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. 4. torbada yer alacak Kartal'ı kurada başkan Fikret Orman'ın yanı sıra yönetici Umut Güner ile idari direktör Ali Naibi temsil edecek. Devler Ligi'nde dün oynanan play-off maçlarının ardından oluşan torbalar şu şekilde: 1. TORBA: Real Madrid, Barcelona, Leicester City, Bayern Münih, Juventus, Benfica, PSG, CSKA Moskova 2. Torba: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester City, Sevilla, Porto, Napoli, B. Leverkusen 3. TORBA: Basel, Tottenham Hotspur, Dinamo Kiev, Lyon, PSV, Sporting, Club Brugge, Mönchengladbach 4. TORBA: Celtic, Monaco, BEŞİKTAŞ, Legia Varşova, Dinamo Zagreb, Ludogorets Razgrad, Kopenhag, Rostov
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