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Beşiktaş'ta sakatlanan Pepe ile Tosic'in son durumu belli oldu

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLANAN PEPE İLE TOSİC'İN SON DURUMU BELLİ OLDU

Beşiktaş kampında sakatlanan Tosic ve Pepe, yapılan testler sonucunda tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı çalışacak.

Tarih : 10 Ocak 2018, 21:50
Puan Ver : Beşiktaş'ta Sakatlanan Pepe İle Tosic'in Son Durumu Belli Oldu(8/10)4

Beşiktaş kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Tosic ve Pepe'nin sakatlıkları hakkında bilgi verdi. Buna göre iki oyuncu tedbir amaçlı takımdan ayrı salonda çaılşmalarını sürdürecek.

"Devre arası hazırlık kampında sakatlık geçiren Pepe ve Tosic'in yapılan tetkikleri sonucunda; Pepe'nin sol kalça adelesinde (Gluteus Minimus) ve Tosic'in sağ baldır adelesinde (Soleus) zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAKLAR

Sağlık ekibimiz tarafından tedavileri yapılan oyuncularımız tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı salonda ve havuzda çalışmalarına devam edecektir.

Her iki oyuncumuzun hafta başında takımla birlikte antrenmanlara çıkmaları planlanmıştır"


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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