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BEŞİKTAŞ'TA SAKATLANAN GÖKHAN TÖRE, 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK


Beşiktaş'ta Sakatlanan Gökhan Töre, 3 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Tarih : 09 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : Beşiktaş'ta Sakatlanan Gökhan Töre, 3 Ay Sahalardan Uzak Kalacak(7/10)3

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı meydana geldiği ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

SAĞ DİZİNDE KIKIRDAK HASARI VAR

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan'ın ortopedik muayeneden geçtiği ve MR'ının çekildiği belirtilerek, "Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir." denildi.

EN AZ 3 AY YOK

Son birkaç antrenmandır sağ dizinden rahatsızlık hisseden Gökhan'ın sahalara dönme süresinin en az 3 ay olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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