BEŞİKTAŞ'TA SAKATLANAN GÖKHAN TÖRE, 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı meydana geldiği ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
SAĞ DİZİNDE KIKIRDAK HASARI VAR
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan'ın ortopedik muayeneden geçtiği ve MR'ının çekildiği belirtilerek, "Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir." denildi.
EN AZ 3 AY YOK
Son birkaç antrenmandır sağ dizinden rahatsızlık hisseden Gökhan'ın sahalara dönme süresinin en az 3 ay olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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