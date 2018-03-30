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Beşiktaş'ta Rotayı Robinho'ya Çevirdi

BEŞİKTAŞ'TA ROTAYI ROBİNHO'YA ÇEVİRDİ

Beşiktaş'ta bu yaz Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılması halinde rotanın Sivasspor'dan Robinho'ya dönecek.

Tarih : 30 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Beşiktaş'ta Rotayı Robinho'ya Çevirdi(6/10)2

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; son dönemde kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarı yakalayan Beşiktaş'ın hedefindeki yeni isim Sivasspor formasını giyen Robinho... Jeremain Lens'ten istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, Ricardo Quaresma'nın Çin'e transfer olma ihtimali nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu listesine dahil etti. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Quaresma'nın ayrılması durumunda, masaya oturacağı ilk ismin Robinho olacağı öğrenildi. Beşiktaş, sezon sonunda Quaresma için Çin'den gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Portekizli yıldız ise ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

ŞENOL GÜNEŞ: CENK'İN SATILMASINA GÖNLÜM RAZI DEĞİLDİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili Liverpool'un yerel gazetesi Echo'ya konuştu. Güneş, "Cenk'in, Ocak ayında ayrılmasına gönülsüzce izin verdim. Gönlüm razı değildi. Bu karar, kulüp için de alınması kolay bir karar değildi. Çünkü en önemli oyuncularımızdan biriydi. Cenk Tosun, Premier Lig'de başarılı olabilir. O genç ve futbolu, çalışmayı sever" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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