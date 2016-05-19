

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro oluşturmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de hedefledikleri şampiyonluğu ulaşmalarının ardından temaslarını hızlandırdı. Bu doğrultudaki ilk hedeflerini Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Hollandalı süperstarı Arjen Robben olarak belirleyen kulübün dış transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın, daha önceden masaya oturduğu yıldızdan yeni görüşme için tarih aldığı ortaya çıktı.



Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in cumartesi günü Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund'la oynayacağı mücadelede oynama şansı bulunan başarılı kanat oyuncusunun, bu durumu göz önünde bulundurarak Beşiktaş'a, bu maçtan sonraki güne randevu verdiği öğrenildi.