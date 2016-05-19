O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

beşiktaş'ta robben harekatı sürüyor

BEŞİKTAŞ'TA ROBBEN HAREKATI SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, lig şampiyonluğu sonrasında ağırlığı transfere verdi. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın, kulübün 1 numaralı hedefi Arjen Robben'le Bayern Münih'in cumartesi günkü Almanya Kupası final maçından sonra tekrar masaya oturacağı bildirildi.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 14:15
Puan Ver : Beşiktaş'ta Robben Harekatı Sürüyor(5/10)7


Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro oluşturmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de hedefledikleri şampiyonluğu ulaşmalarının ardından temaslarını hızlandırdı. Bu doğrultudaki ilk hedeflerini Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Hollandalı süperstarı Arjen Robben olarak belirleyen kulübün dış transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın, daha önceden masaya oturduğu yıldızdan yeni görüşme için tarih aldığı ortaya çıktı.



Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in cumartesi günü Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund'la oynayacağı mücadelede oynama şansı bulunan başarılı kanat oyuncusunun, bu durumu göz önünde bulundurarak Beşiktaş'a, bu maçtan sonraki güne randevu verdiği öğrenildi.








Etiketler: Beşiktaş  Ta  Robben  Harekatı  Sürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER