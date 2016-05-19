BEŞİKTAŞ'TA ROBBEN HAREKATI SÜRÜYOR
Beşiktaş yönetimi, lig şampiyonluğu sonrasında ağırlığı transfere verdi. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın, kulübün 1 numaralı hedefi Arjen Robben'le Bayern Münih'in cumartesi günkü Almanya Kupası final maçından sonra tekrar masaya oturacağı bildirildi.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro oluşturmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de hedefledikleri şampiyonluğu ulaşmalarının ardından temaslarını hızlandırdı. Bu doğrultudaki ilk hedeflerini Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Hollandalı süperstarı Arjen Robben olarak belirleyen kulübün dış transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın, daha önceden masaya oturduğu yıldızdan yeni görüşme için tarih aldığı ortaya çıktı.
Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in cumartesi günü Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund'la oynayacağı mücadelede oynama şansı bulunan başarılı kanat oyuncusunun, bu durumu göz önünde bulundurarak Beşiktaş'a, bu maçtan sonraki güne randevu verdiği öğrenildi.
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