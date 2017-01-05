

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Marcelo Guedes, siyah - beyazlı ekibin Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Marcelo açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Takım çok değişti. Ancak yavaş yavaş üstüne koyuyoruz. Şampiyon olabilecek kapasitedeyiz. Milli Takım her zaman hayalim. Ancak oynayanlara bakarsanız, Milli Takım'da oynamam zor ama imkansız değil. Brezilya milli takımında oynama hayalini sürdürüyorum. Teknik heyetin bana yaklaşımından memnunum. Karar verecek hocadır. Bugün oynarız, yarın oynamayız. Önemli olan takım bütünlüğü. İkinci yarıya daha iyi başlamak için buradayız.







"MITROVIC'i TANIMIYORUM"







Mitrovic'i tanımıyorum. Umarım kaliteli bir oyuncudur ve takımımıza katkı sağlar. Tosic'le birlikte 25'e yakın maçta beraber oynadık. Çok az maç kaybettik. Demek ki hocamız doğru karar vermiş.







Fenerbahçe üstüne koyan bir takım. Bence bigin sonuna kadar yarış içinde olacaklar."







kaynak:goalbien