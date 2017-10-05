Geldiği günden bu yana sadece bir 90 dakikası olan Lens için tehlike çanları çalıyor. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon 89 bin euro'luk satın alma bedeli yer almasına rağmen, Beşiktaş yönetimi şimdilik bunu kullanmayı düşünmüyor.

GÖKHAN TÖRE'NİN PERFORMANSINA GÖRE KARAR VERİLECEK

Gökhan Töre'nin sahalara dönmesinden sonra göstereceği performans ve Jeremain Lens'in milli oyuncu ile gireceği forma rekabeti sonrasındaki istatistikler, kimin kalıp kimin gideceğini belirleyecek.

Kaynak: haberinburada