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BEŞİKTAŞ'TA LENS'İN DURUMU GÖKHAN TÖRE'NİN PERFORMANSINA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK


Beşiktaş'ta Lens'in Durumu Gökhan Töre'nin Performansına Göre Değerlendirilecek
Tarih : 05 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Beşiktaş'ta Lens'in Durumu Gökhan Töre'nin Performansına Göre Değerlendirilecek(5/10)1

Geldiği günden bu yana sadece bir 90 dakikası olan Lens için tehlike çanları çalıyor. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon 89 bin euro'luk satın alma bedeli yer almasına rağmen, Beşiktaş yönetimi şimdilik bunu kullanmayı düşünmüyor.

GÖKHAN TÖRE'NİN PERFORMANSINA GÖRE KARAR VERİLECEK

Gökhan Töre'nin sahalara dönmesinden sonra göstereceği performans ve Jeremain Lens'in milli oyuncu ile gireceği forma rekabeti sonrasındaki istatistikler, kimin kalıp kimin gideceğini belirleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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