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Beşiktaş'ta Larin hesapları altüst oldu

BEŞİKTAŞ'TA LARİN HESAPLARI ALTÜST OLDU

Beşiktaş'la anlaşma sağlayan Cyle Larin, FIFA'dan geçici lisans alsa bile vakit kalmadığı için hiçbir takıma kiralık gidemeyecek.

Tarih : 28 Ocak 2018, 16:30
Puan Ver : Beşiktaş'ta Larin Hesapları Altüst Oldu(10/10)6

Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin'in durumu siyah-beyazlıların keyfini kaçırdı.

Yönetimin amacı Larin'i Ocak ayında transfer etmek, sonra da kiralamaktı. Amaç da Süper Ligi tanıması ve pişmesiydi. Fotomaç'ın haberine göre; Kanadalı oyuncu için FIFA'ya yapılan "geçici lisans" başvurusuna olumlu cevap gelse bile başka takıma kiralanacak süresi kalmayacak.

LİSANSI YETİŞMEYECEK

Çünkü Larin'in lisansının ara transferin bitiş tarihi olan 31 Ocak'a kadar çıkma ihtimali şu an için imkansız gibi görünüyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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