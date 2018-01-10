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Beşiktaş'ta Kiralık Olarak Oynayan Talisca, Benfica ile Sözleşme Yeniledi

BEŞİKTAŞ'TA KİRALIK OLARAK OYNAYAN TALİSCA, BENFİCA İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ

Beşiktaş'ın 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica ile 2021'e kadar sözleşme uzattı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 23:10
Puan Ver : Beşiktaş'ta Kiralık Olarak Oynayan Talisca, Benfica İle Sözleşme Yeniledi(6/10)2

Beşiktaş'ın geçen sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca'nın, Portekiz ekibiyle sözleşme yenilediği iddia edildi.

O Jogo'daki habere göre Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuna sahip olduğu Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica'yla yeniden anlaştı.

BENFICA'NIN ELİ GÜÇLENDİ

Haberin detayında Talisca'nın yeni sözleşmesinin 2021 yılına kadar geçerli olduğu öne sürülürken bu anlaşma sonrası, özellikle geçen sezon Beşiktaş'ta çok iyi bir performans gösteren Brezilyalı yıldızın satışı için Benfica'nın elini güçlendirdiğinin altı çizildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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