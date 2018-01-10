BEŞİKTAŞ'TA KİRALIK OLARAK OYNAYAN TALİSCA, BENFİCA İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ
Beşiktaş'ın 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica ile 2021'e kadar sözleşme uzattı.
Beşiktaş'ın geçen sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca'nın, Portekiz ekibiyle sözleşme yenilediği iddia edildi.
O Jogo'daki habere göre Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuna sahip olduğu Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica'yla yeniden anlaştı.
BENFICA'NIN ELİ GÜÇLENDİ
Haberin detayında Talisca'nın yeni sözleşmesinin 2021 yılına kadar geçerli olduğu öne sürülürken bu anlaşma sonrası, özellikle geçen sezon Beşiktaş'ta çok iyi bir performans gösteren Brezilyalı yıldızın satışı için Benfica'nın elini güçlendirdiğinin altı çizildi.
Kaynak: haberinburada
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