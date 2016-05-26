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beşiktaş'ta kimler gidecek kimler gelecek?

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER GİDECEK KİMLER GELECEK?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonluk Özel programına konuk oldu.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 09:40
Puan Ver : Beşiktaş'ta Kimler Gidecek Kimler Gelecek?(7/10)6


Şampiyon Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Şampiyonluk Özel programında Güntekin Onay ve Metin Tekin'in sorularını yanıtladı.



Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Güneş, "Rhodolfo gelecek sezon başında nasıl döner bilmiyorum. 1 ya da 2 stoper gerekir. 1 tane hızlı stoper lazım. 2 beke de oyuncu lazım. İsmail'in kalmasını istiyorum. Kalma, almaya göre değişim olabilir. Giden olursa da ona göre bakacağım" dedi.



"ONDA DA BİZDE DE GÜVEN KAYBI VAR"



Takımdan ayrılması gündemde olan Boyko konusa açıklık getiren deneyimli teknik adam, "Denys Boyko, kalecilik kariyeri olarak yeni bir takıma geldi. Beklediğimizin altında kaldı. Kalırsa kaleci almayız. Alacaksak, o giderse alırız. İlla gitmesini istemedim. Giderse, çok daha iyi bir kaleci almak zorundayız. Onda da, bizde de güven kaybı var" şeklinde konuştu.



GOMEZ GİDECEK Mİ KALACAK MI?



Takımdaki geleceği merakla beklenen Mario Gomez hakkında ise Güneş, "Gomez gider mi, gidebilir. Bazen oyuncuların gitmesi gerekebilir. Beni aşar. Kalması bizim de, onun da lehine. Geçen sene Demba Ba'nın da gitmesi gerekiyordu, gitti, kulübün lehine oldu. Ersan da öyle" dedi.








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