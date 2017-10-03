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Beşiktaş'ta Instagram Krizi! Futbolcular Birbirini Takipten Çıkardı

BEŞİKTAŞ'TA INSTAGRAM KRİZİ! FUTBOLCULAR BİRBİRİNİ TAKİPTEN ÇIKARDI

Beşiktaşlı futbolcuların soyunma odasındaki tartışması sosyal medyaya sıçradı. Siyah-beyazlı futbolcular birbirini takipten çıkardı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : Beşiktaş'ta Instagram Krizi! Futbolcular Birbirini Takipten Çıkardı(10/10)6

Caner Erkin ve Talisca'nın Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasındaki tartışması, sosyal medyaya da sıçradı.

Beyaz TV'nin haberine göre sabah saatlerinde Anderson Talisca, Caner Erkin'i Instagram hesabından takipten çıkardı. Bu harekete karşılık olarak Caner Erkin başta olmak üzere Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Tolga Zengin ve Ryan Babel de Anderson Talisca'yı takibi bıraktı.

KÜSLÜK DEVAM EDİYOR

Dün yapılan açıklamada ikilinin barıştığı ve ortada sorunun kalmadığını açıklayan Beşiktaş Kulübü, bu yaşanan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın ise arasındaki küslüğün devam ettiği ve bugün yaşanan sosyal medya krizinin bu sebepten dolayı yaşandığı ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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