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Beşiktaş'ta iki imza birden!

BEŞİKTAŞ'TA İKİ İMZA BİRDEN!

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Zengin ve İsmail Köybaşı ile 3'er yıllık yeni anlaşmaya vardı.

Tarih : 18 Nisan 2016, 15:13
Puan Ver : Beşiktaş'ta İki İmza Birden!(5/10)7


Beşiktaş yönetimi, elini çabuk tutarak iki yıldızını kadroda tutmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Tolga Zengin ve İsmail Köybaşı ile 3'er yıllık yeni anlaşma üzerinde mutabakata vardı.



Sözleşmelerin bir iki hafta içerisinde imzalanması bekleniyor. Mukavelelerin resmiyete dökülmesinin ardından her iki oyuncuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapılması bekleniyor.



Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde takımdaki bazı oyuncularla da masaya oturması bekleniyor.

 








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