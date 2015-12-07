BEŞİKTAŞ'TA HIRSIZLIK ŞOKU!
Kayseri yolculuğu öncesinde Beşiktaşlı futbolculara ait formaların Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bagaj personeli tarafından çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlık olayı maç sabahı fark edildi. Çalışanların işine son verilirken, formalar hemen Kayseri'ye gönderildi.
Beşiktaş kafilesinin, Kayserispor deplasmanı öncesi havalimanında soyulduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takım geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girmişti. Malzemeciler cumartesi sabahı bagajları açarken, büyük bir şokla karşılaştı. Beşiktaşlı futbolculara ait yaklaşık 20 formanın çantalarda olmadığı belirlendi. Paniğe kapılan siyah-beyazlılar hemen Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileriyle temasa geçti.
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