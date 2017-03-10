

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde kendilerinden çok daha üstün bir takım bulunmadığını kaydederek, "Manchester United ve Olympic Lyon gibi takımlar var ancak onların karşısında da Beşiktaş var. Bugüne gelene kadar kimleri elemedik. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev maçına kadar yenilmedik. Bu takımın finale inanmaması için bir neden yok. İnanmazsak yanlış yapmış oluruz. Finalden bahsetmek şımarıklık değil. Asıl, finali düşünmeden sahaya çıkarsan ayıp olur. UEFA Avrupa Ligi'nde final hayal değil." ifadelerini kullandı.







Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynanan maçta alınan 1-1'lik skordan memnun olduklarını belirten siyah-beyazlı yönetici, "Atina'ya gitmeden aynı skoru verseler razı olurdum. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarıda Beşiktaş gibi mücadele ettik ve önemli fırsatları kaçırdık. Olympiakos iyi bir ekip ancak yenilmeyecek bir takım değil. Onlardan iyiyiz, ikinci maçta turu geçeriz." şeklinde konuştu.







Olympiakos karşısında Beşiktaş'ın beraberlik golünü atan Vincent Aboubakar'a değinen Ürkmezgil, Kamerunlu futbolcunun golde büyük bir sorumluluk aldığını vurgulayarak, "Pas verebileceği arkadaşları vardı ama Aboubakar çok iy







kaynak:sabah