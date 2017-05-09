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beşiktaş'ta futbolculardan talisca ve quaresma'ya tepki

BEŞİKTAŞ'TA FUTBOLCULARDAN TALİSCA VE QUARESMA'YA TEPKİ

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta tüm gözler Ricardo Quaresma ile Anderson Talisca'ya çevrildi.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:11
Puan Ver : Beşiktaş'ta Futbolculardan Talisca Ve Quaresma'ya Tepki(7/10)5


Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta tüm gözler Ricardo Quaresma ile Anderson Talisca'ya çevrildi. Derbiden sonra kendi aralarında toplantı yapan siyah-beyazlı oyuncuların büyük çoğunluğunun pas vermedikleri gerekçesiyle Quaresma ve Talisca'ya sitem ettikleri ortaya çıktı.



Bu durumun sadece Fenerbahçe maçı için söz konusu olmadığını ifade eden Beşiktaşlı oyuncuların, son haftalarda pas oyunun terk edilmesinden de şikayetçi oldukları aktarıldı.



'TERCİHLER ÇOK YANLIŞTI'



Özellikle ceza sahası içindeki final paslarında sıkıntı yaşandığını Quaresma ve Talisca'ya anlatan siyah-beyazlıların, "Biliyoruz ki takım için iyi şeyler yapmak istiyorsunuz ama dirençli rakiplere karşı daha çok takım oyunu oynamalıyız. Aboubakar'ın attığı gol öncesindeki paslaşma, yapmamız gereken şey. Bu şekilde oynamalıyız. Ama golden sonraki pozisyonlarda final pasları tercihi çok yanlıştı. 1-0 öne geçtikten sonra hemen ikinci golü bulmalıydık. Böylesine maçlarda ikinci golü bulamazsak, üç puanı hep riske atarız" diye konuştukları bildirildi. Beşiktaşlı oyuncular kalan maçlarda bu durumun devam etmesi halinde şampiyonluğun zora girebileceğine de vurgu yaptı.



 



kaynak:sabah








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