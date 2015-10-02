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BEŞİKTAŞ'TA FACİADAN DÖNÜLDÜ


BEŞİKTAŞ'TA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Tarih : 02 Ekim 2015, 10:36
Puan Ver : Beşiktaş'ta Faciadan Dönüldü(0/10)


Kaza saat 06.30 sıralarında Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Gazi Gündoğdu'nun kullandığı mermer yüklü TIR, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıktı. Önce yol kenarında park halindeki bir kamyonete çarpan TIR kaldırıma çıkarak durabildi. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda fark ettikleri TIR'dan kaçarak kurtuldu.



TIR şoförü Gazi Gündoğdu "Frenler boşaldı yokuş aşağıya iniyordum. Eğer aşağıya vermiş olsaydım burada katliam olurdu. Bir araca vurdum ama bilinçli olarak kaldırıma çıktım ve kurtardım. Herhangi bir can kaybı yaralanma yok kendimi bildim bileli araç kullanıyorum" dedi.  Kaza nedeniyle Beşiktaş meydan yönünde yoğun trafik oluştu. Kaza yerindeki çalışmalar devam ediyor.








Etiketler: Beşiktaş  Ta  Faciadan  Dönüldü    haber

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