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beşiktaş'ta derin ikilem

BEŞİKTAŞ'TA DERİN İKİLEM

Fransız kulübü, Marcelo için teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı. Yönetim, geçen sezon savunmada sergilediği performansla ligde ilk 3'e giren Brezilyalı için kararsız

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:48
Puan Ver : Beşiktaş'ta Derin İkilem(5/10)3


Lyon kulübünün Marcelo için yaptığı cazip teklif, Beşiktaş'ı performanspara ikilemi ile baş başa bıraktı. UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu alabilmek için satmak zorunda olan Kara Kartal, karar vermekte zorlanıyor...



Lyon'un yolunu gözlediği Marcelo, son sezon ligde tüm oyuncular arasında dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu hava topu başarısı, atak kesme, pas, ikili mücadele gibi değerlerde ilk üçe girdi. Bu performansla Lyon'un radarına giren ve Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Marcelo'nun boşluğunun dolup dolamayacağı tartışılıyor.



Brezilyalı oyuncu, kestiği 651 rakip atağı ve kazandığı 182 hava topu mücadelesi ile ligin en iyisi olurken, aynı zamanda pas (1971), isabetli pas (1755) ve rakipten geri kazanılan top (305) değerlerinde ise ikinci sırayı aldı. Başarılı isim, defans hattında kazandığı 270 ikili mücadele ile de ligin en iyi 3'üncü oyuncusu olmayı başardı. Şimdi yönetim, 10 milyon Euro istediği oyuncusuna 8 milyon Euro öneren Lyon'un teklifine vereceği yanıtı düşünüyor.



GOMEZ: BENİ ALIN

Beşiktaş'ın geçen yıl çok istediği ancak Milan'a kaptırdığı Gustavo Gomez, Kartal'a mesaj gönderdi. Paraguaylı savunma oyuncusu, "Milan ile anlaşırsanız, ben seve seve Beşiktaş'a gelirim" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Ta  Derin  İkilem    haber

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