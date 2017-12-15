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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Boşluğunu Gomez Dolduracak

BEŞİKTAŞ'TA CENK TOSUN'UN BOŞLUĞUNU GOMEZ DOLDURACAK

Beşiktaş, Cenk Tosun'u sattığı takdirde Mario Gomez için Wolfsburg'a teklif yapacak.

Tarih : 15 Aralık 2017, 20:40
Puan Ver : Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Boşluğunu Gomez Dolduracak(8/10)4

Beşiktaş'ta yeniden Mario Gomez gündeme geldi.

Siyah beyazlıların İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin gözdesi olan Cenk Tosun'u satması halinde Mario Gomez'e teklif yapacağı ortaya çıktı.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

Şimdiden girişimlere başlayan Siyah-beyazlı yönetimin, Wolfsburg takımında forma giyen Gomez'den olumlu yanıt aldığı belirtildi. Alman liginde beklediğini bulamayan Gomez'in, Şampiyonlar Liginde de forma giyebilecek olmasını cazip bulduğu ve Cenk'in gitmesi halinde yarım sezonluk da olsa kiralık gelebileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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