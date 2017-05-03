Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

beşiktaş'ta cengiz ünder pişmanlığı

BEŞİKTAŞ'TA CENGİZ ÜNDER PİŞMANLIĞI

Mali yapılanmada doğru adımlar atarak UEFA kriterlerinin dışına çıkmamaya çalışan ve oyuncu satışı konusunda önemli bir gelir kaynağı yaratan Beşiktaş Yönetimi, genç yetenek bulma konusunda ise adeta sınıfta kaldı.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 11:23
Puan Ver : Beşiktaş'ta Cengiz Ünder Pişmanlığı(6/10)4


Mali yapılanmada doğru adımlar atarak UEFA kriterlerinin dışına çıkmamaya çalışan ve oyuncu satışı konusunda önemli bir gelir kaynağı yaratan Beşiktaş Yönetimi, genç yetenek bulma konusunda ise adeta sınıfta kaldı. Sezon başında Borussia Dortmund'tan transfer ettiği Oğuzhan Aydoğan'ı alt yapıda unutan siyah-beyazlılar asıl şoku Cengiz Ünder'de yaşadı.



Siyah-beyazlıların geçen sezon sonu transferini bitme aşamasına kadar getirdiği 19 yaşındaki oyuncudan son anda vazgeçtiği ortaya çıktı. Altınordu'da oynadığı dönemde Çağlar Söyüncü ile birlikte Cengiz Ünder'i de takip eden fakat bu iki ismi çeşitli gerekçelerle almayan Beşiktaşlı yöneticilerin, Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildikleri maçta genç futbolcunun attığı gollerden sonra büyük bir pişmanlık yaşadığı ifade edildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Ta  Cengiz  Ünder  Pişmanlığı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER