Mali yapılanmada doğru adımlar atarak UEFA kriterlerinin dışına çıkmamaya çalışan ve oyuncu satışı konusunda önemli bir gelir kaynağı yaratan Beşiktaş Yönetimi, genç yetenek bulma konusunda ise adeta sınıfta kaldı.



Mali yapılanmada doğru adımlar atarak UEFA kriterlerinin dışına çıkmamaya çalışan ve oyuncu satışı konusunda önemli bir gelir kaynağı yaratan Beşiktaş Yönetimi, genç yetenek bulma konusunda ise adeta sınıfta kaldı. Sezon başında Borussia Dortmund'tan transfer ettiği Oğuzhan Aydoğan'ı alt yapıda unutan siyah-beyazlılar asıl şoku Cengiz Ünder'de yaşadı.



Siyah-beyazlıların geçen sezon sonu transferini bitme aşamasına kadar getirdiği 19 yaşındaki oyuncudan son anda vazgeçtiği ortaya çıktı. Altınordu'da oynadığı dönemde Çağlar Söyüncü ile birlikte Cengiz Ünder'i de takip eden fakat bu iki ismi çeşitli gerekçelerle almayan Beşiktaşlı yöneticilerin, Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildikleri maçta genç futbolcunun attığı gollerden sonra büyük bir pişmanlık yaşadığı ifade edildi.







kaynak:sabah