BEŞİKTAŞ'TA CANER - TALİSCA KAVGASI MUTLU SONLA BİTTİ
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası birbirine giren Caner ile Talisca barıştı. İkili artık kol kola geziyor.
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra soyunma odasında birbirlerine giren Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın başkan Fikret Orman'ın da araya girmesinden sonra can ciğer kuzu sarması oldukları ortaya çıktı.
Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçtan sonra takıma dönen Caner'in Talisca ile bir araya gelerek başbaşa konuştuğu, ardından da ikilinin kol kola dışarı çıktığı görüldü.
TALİSCA "KARAMEL" OLDU!
Caner-Talisca dostluğu bununla da kalmayarak iyice pekişti.
İki futbolcunun antrenman sonrası birlikte yemek yedikleri, Caner'in Talisca'ya "karamel" diye isim taktığı öğrenildi. Talisca'nın ise Caner'e tesislerde "fişek" diye hitap etmeye başladığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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