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Beşiktaş'ta Beklenmeyen Olay! Talisca, Süper Kupa Maçında Yok
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Beşiktaş'ta beklenmeyen olay! Talisca, Süper Kupa maçında yok

BEŞİKTAŞ'TA BEKLENMEYEN OLAY! TALİSCA, SÜPER KUPA MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, lisansı çıkmadığı için Konyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde oynamayacak.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Beşiktaş'ta Beklenmeyen Olay! Talisca, Süper Kupa Maçında Yok(6/10)2

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, lisansı çıkmadığı için hafta sonu Atiker Konyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde oynayamayacak.

LİSANSI YETİŞMEDİBeşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Talisca'dan yoksun olacak. Portekiz'den beklenen evrakların gecikmesi nedeniyle lisansı yenilenemeyen Talisca, Süper Kupa'da forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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