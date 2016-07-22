O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

beşiktaş'ta altyapı operasyonu

BEŞİKTAŞ'TA ALTYAPI OPERASYONU

Siyah-Beyazlılar'da yeni sezon öncesi altyapıda ayrılık yaşandı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 13:53
Puan Ver : Beşiktaş'ta Altyapı Operasyonu(9/10)8


Siyah-Beyazlılar'da yeni sezon öncesi altyapıda ayrılık yaşandı.



Beşiktaş yönetimi ani bir karar ile bazı yönetici ve altyapı sorumlularının görevine son verdi.



Siyah Beyazlı kulüp altyapı çalışanlarından Emrah Bayraktar'ın görevden alınmasına içerleyen Beşiktaş Eski Sporcular Derneği Başkanı ve Beşiktaş Altyapı sorumlusu Haluk Özgerçek'in kendi isteği ile altyapı sorumluğundan istifa ettiği öğrenildi.



Bu arada futbolcu izleme komitesi sorumlusu Gökhan Keskin'in Bayraktar'ın yerine göreve getirildiği ve Metin Albayrak ve Gökhan Sarı'nın da görevlerine devam ettiği öğrenildi.

 








Etiketler: Beşiktaş  Ta  Altyapı  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER