BEŞİKTAŞ'TA ALTYAPI OPERASYONU
Siyah-Beyazlılar'da yeni sezon öncesi altyapıda ayrılık yaşandı.
Siyah-Beyazlılar'da yeni sezon öncesi altyapıda ayrılık yaşandı.
Beşiktaş yönetimi ani bir karar ile bazı yönetici ve altyapı sorumlularının görevine son verdi.
Siyah Beyazlı kulüp altyapı çalışanlarından Emrah Bayraktar'ın görevden alınmasına içerleyen Beşiktaş Eski Sporcular Derneği Başkanı ve Beşiktaş Altyapı sorumlusu Haluk Özgerçek'in kendi isteği ile altyapı sorumluğundan istifa ettiği öğrenildi.
Bu arada futbolcu izleme komitesi sorumlusu Gökhan Keskin'in Bayraktar'ın yerine göreve getirildiği ve Metin Albayrak ve Gökhan Sarı'nın da görevlerine devam ettiği öğrenildi.
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