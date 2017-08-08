BEŞİKTAŞ'TA ADRİANO, SON İDMANDA SOL KASIĞINDAN SAKATLANDI
Hafta sonu Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Adriano, son antrenmanda sol kasığından sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki Antalyaspor ile oynayacağı maç önce yapılan son idmanında sol kasığından sakatlanan Adriano, antrenmanı yarıda bıraktı.
HENÜZ SAKATLIĞI BELLİ DEĞİL
Henüz kesin olarak sakatlığı belli olmayan tecrübeli oyuncunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Kaynak: haberinburada
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