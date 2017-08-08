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Beşiktaş'ta Adriano, Son İdmanda Sol Kasığından Sakatlandı

BEŞİKTAŞ'TA ADRİANO, SON İDMANDA SOL KASIĞINDAN SAKATLANDI

Hafta sonu Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Adriano, son antrenmanda sol kasığından sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Beşiktaş'ta Adriano, Son İdmanda Sol Kasığından Sakatlandı(10/10)6

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki Antalyaspor ile oynayacağı maç önce yapılan son idmanında sol kasığından sakatlanan Adriano, antrenmanı yarıda bıraktı.

HENÜZ SAKATLIĞI BELLİ DEĞİL

Henüz kesin olarak sakatlığı belli olmayan tecrübeli oyuncunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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