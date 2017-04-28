

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.







Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.







Takım halinde yapılan ısınma koşuları ile başlayan idman istasyon koşuları ve strching çalışması ile devam etti.Pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile günün tek antrenmanı sona erdi.







Dün sabahki idmanda ayağı burkulduğu için idmanı yarıda bırakan Vincent Aboubakar idmanın tamamında yer aldı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.







kaynak:sabah