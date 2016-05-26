O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

beşiktaş'ta 3 ayrılık!

BEŞİKTAŞ'TA 3 AYRILIK!

Beşiktaş'ta gidecek futbolcular yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 11:59
Puan Ver : Beşiktaş'ta 3 Ayrılık!(7/10)7


Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren yaşadığı omuz sakatlığını uzun süre atlatamayan ve bu sezon ligin ikinci devresinde sahalara dönse de eski performansına bir türlü ulaşamayan isimden bir rapor daha istenecek.



Bu isim Veli Kavlak... Yönetimin, “Kendini de bizi de oyalama” dediği tecrübeli oyuncu için son karar işte bu rapora göre verilecek, fakat devam etme olasılığı da zayıf görünüyor...



Devre arası Getafe'den alınan ve 2.5 yıllık imza atan Alexis Delgodo ile de yollar ayrılacak. Şenol Güneş'in genel olarak da oyun yapısını dengesiz bulduğu Alexis'in bileti, Akhisar maçında yaptığı hatalardan sonra kesilmişti.








Etiketler: Beşiktaş  Ta  3  Ayrılık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER