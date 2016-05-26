BEŞİKTAŞ'TA 3 AYRILIK!
Beşiktaş'ta gidecek futbolcular yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.
Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren yaşadığı omuz sakatlığını uzun süre atlatamayan ve bu sezon ligin ikinci devresinde sahalara dönse de eski performansına bir türlü ulaşamayan isimden bir rapor daha istenecek.
Bu isim Veli Kavlak... Yönetimin, “Kendini de bizi de oyalama” dediği tecrübeli oyuncu için son karar işte bu rapora göre verilecek, fakat devam etme olasılığı da zayıf görünüyor...
Devre arası Getafe'den alınan ve 2.5 yıllık imza atan Alexis Delgodo ile de yollar ayrılacak. Şenol Güneş'in genel olarak da oyun yapısını dengesiz bulduğu Alexis'in bileti, Akhisar maçında yaptığı hatalardan sonra kesilmişti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar