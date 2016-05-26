

Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren yaşadığı omuz sakatlığını uzun süre atlatamayan ve bu sezon ligin ikinci devresinde sahalara dönse de eski performansına bir türlü ulaşamayan isimden bir rapor daha istenecek.







Bu isim Veli Kavlak... Yönetimin, “Kendini de bizi de oyalama” dediği tecrübeli oyuncu için son karar işte bu rapora göre verilecek, fakat devam etme olasılığı da zayıf görünüyor...







Devre arası Getafe'den alınan ve 2.5 yıllık imza atan Alexis Delgodo ile de yollar ayrılacak. Şenol Güneş'in genel olarak da oyun yapısını dengesiz bulduğu Alexis'in bileti, Akhisar maçında yaptığı hatalardan sonra kesilmişti.