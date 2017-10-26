BEŞİKTAŞLILARIN PERİŞAN ETTİĞİ TİMO WERNER, BAYERN MÜNİH MAÇINDA TAKIMINI YAKTI
Şampiyonlar Liginde oynanan Beşiktaş maçında taraftarlara dayanamayarak oyundan çıkan Timo Werner, Bayern Münih'le oynanan mücadelede penaltıyı kaçırdı, takımı kupadan elendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, Red Bull Arena'da Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan maçta ev sahibi ekipte Naby Keita, 54. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
PENALTILARDA KAYBETTİLER
Leipzig, 68. dakikada Emil Forsberg'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Bayern Münih 73. dakikada Thiago ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçın uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmayın penaltı atışlarına geçildi. Bayern Münih, penaltılarda Leipzig'e 5-4 üstünlük sağlayarak tur atlayan taraf oldu.
BEŞİKTAŞ'IN KABUSU YAŞATTIĞI TIMO WERNER, PENALTIYI KAÇIRDI
Beşiktaş'la oynadıkları maçta taraftarların tezahüratlarına dayanamayan ve kulaklarını kapatan Timo Werner, takımı adına penaltıyı kaçıran isim oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar