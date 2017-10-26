UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, Red Bull Arena'da Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan maçta ev sahibi ekipte Naby Keita, 54. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PENALTILARDA KAYBETTİLER

Leipzig, 68. dakikada Emil Forsberg'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Bayern Münih 73. dakikada Thiago ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmayın penaltı atışlarına geçildi. Bayern Münih, penaltılarda Leipzig'e 5-4 üstünlük sağlayarak tur atlayan taraf oldu.

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU YAŞATTIĞI TIMO WERNER, PENALTIYI KAÇIRDI

Beşiktaş'la oynadıkları maçta taraftarların tezahüratlarına dayanamayan ve kulaklarını kapatan Timo Werner, takımı adına penaltıyı kaçıran isim oldu.

Kaynak: haberinburada