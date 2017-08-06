BEŞİKTAŞLILAR BEKLEDİĞİ PENALTI POZİSYONU, MAÇA DAMGASINI VURDU
Süper Kupa'daki Beşiktaş-Atiker Konyaspor mücadelesinin 40. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
PENALTI POZİSYONU ÇOK TARTIŞILDI
Babel'in şutunda Ali Turan vücüdunu topa siper etti. Bu esnada Beşiktaşlılar topun Konyasporlu futbolcunun eline çarptığını iddia ettiler. Maçı anlatan Erman Toroğlu, Ali Turan'ın elinin kapalı olduğunu ve topun vucüdundan gelerek eline çarptığını ifade etti. Fırat Aydınus penaltı kararı vermedi ve maç kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: haberinburada
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