

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan takımı Olympiakos ile eşleşti. Siyah-Beyazlı yöneticiler iyi bir kura çektiklerini belirtirken tur için umutlu olduklarını ifade ettiler.







AHMET NUR ÇEBİ: "HEDEFİMİZ FİNAL"







2. Başkan Ahmet Nur Çebi, 16 takıma bakıldığında Beşiktaş'ın en güçlü ekipler arasında yer aldığını ve çeyrek finale çıkmak için umutlu olduklarını dile getirdi.







Çebi, 'Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım biz kaldık. Bunun bir sorumluluğu ve ağırlığı var tabii ki. Takımlara baktığımızda 16 takım içinde Beşiktaş en güçlü 3 - 4 takımdan biri olarak gösteriliyor. Bu tesadüf değil. İyi bir hocamız ve iyi takımımız var. Biz UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. Neden olmasın diyoruz.. Ama bunun için önce Olympiakos'u geçmek şart. Herhalde Olympiakos kurada bizi çektiği için üzülmüştür. Bu işin espirisi ama oynanmadan hiç bir maç kazanılmaz. Geçmişteki tecrübelerimiz bize bunu gösteriyor. Hem kulübümüz hem de ülkemiz için bu turu geçip önce çeyrek finale oradan da finale doğru yürümek istiyoruz' dedi.







kaynak:sabah