Bu akşam Yeni Eskişehir Stadı'nda İzlanda ile karşılaşacak olan Milli Takım'ı desteklemek için, Beşiktaşlı yöneticiler ve futbolcular Eskişehir'e çıkarma yaptı.

Bu akşam saat 21.45'te İzlanda'yı ağırlayacak olan Türkiye'ye bir destek de Beşiktaş'tan geldi.

Başkan Fikret Orman önderliğindeki heyet uçakla Eskişehir'e geldi ve Milli Takımı desteklemek için stattaki yerlerini aldı.

YABANCI FUTBOLCULAR DA VAR

Fikret Orman ile asbaşkan Umut Güner'in yanı sıra Beşiktaşlı futbolcular Talisca, Lens, Adriano, Tolgay, Gökhan Gönül, Necip, Mustafa Pektemek ve Tolga Zengin Milli Takım'ın İzlanda ile yapacağı maçı izlemek için özel uçakla Eskişehir'e gitti.

Uçaktan fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaşan Fikret Orman "Beşiktaş ailesi Milli Takım'ın yanında" mesajını yazdı.

Kaynak: haberinburada