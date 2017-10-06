BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ VE FUTBOLCULAR MİLLİ TAKIMI DESTEKLEMEK İÇİN ESKİŞEHİR'E GİTTİ
Bu akşam Yeni Eskişehir Stadı'nda İzlanda ile karşılaşacak olan Milli Takım'ı desteklemek için, Beşiktaşlı yöneticiler ve futbolcular Eskişehir'e çıkarma yaptı.
Bu akşam saat 21.45'te İzlanda'yı ağırlayacak olan Türkiye'ye bir destek de Beşiktaş'tan geldi.
Başkan Fikret Orman önderliğindeki heyet uçakla Eskişehir'e geldi ve Milli Takımı desteklemek için stattaki yerlerini aldı.
YABANCI FUTBOLCULAR DA VAR
Fikret Orman ile asbaşkan Umut Güner'in yanı sıra Beşiktaşlı futbolcular Talisca, Lens, Adriano, Tolgay, Gökhan Gönül, Necip, Mustafa Pektemek ve Tolga Zengin Milli Takım'ın İzlanda ile yapacağı maçı izlemek için özel uçakla Eskişehir'e gitti.
Uçaktan fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaşan Fikret Orman "Beşiktaş ailesi Milli Takım'ın yanında" mesajını yazdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
- Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlı Oyuncu Khan'ı Kabul Etti
- Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin
- Katalonya Referandumunun Resmi Sonuçlarını Açıkladı! Sandıktan Bağımsızlık Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Portekiz Milli Takımı, Maça Askeri Uçakla Gitti
- Pfdk, Fatih Akyel'e 1 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
- Pınar Karşıyakalı Basketbolcular, Paralarını Alamadıkları İçin Maça Çıkmayacak
- Psg'ye 6-2 Yenilen Takımın Oyuncusu, Neymar'la Selfie Çektirdiği İçin Başına Bela Aldı
- Fenerbahçe'nin 5 Milyon Euroya Satın Aldığı Soldado, Sakat Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
- Abd'de Oğlunu Aşılatmayı Reddeden Anneye Hapis Cezası
- İşte Bir Dönem İki Ülkede De Kan Kusturan Daeş'in Elinde Kalan Bölgeler
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar