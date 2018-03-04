BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ: QUARESMA PFDK'YA SEVK EDİLİRKEN MEHMET EKİCİ NEDEN EDİLMİYOR
Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Quaresma PFDK'ya sevk edilirken, Mehmet Ekici neden sevk edilmiyor? Yaptığı hareket Ekici'nin aynısı." dedi.
Beşiktaş'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Quaresma'nın PFDK'ya sevk edilme şekline tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kupadaki Fenerbahçe derbisi sonrası disiplin sevklerini yapan Hukuk Müşavirliği ile karşılaşmayı yöneten hakem Fırat Aydınus'u eleştirdi.
MEHMET EKİCİ NEDEN SEVK EDİLMİYOR
Vatan'ın haberine göre; Mahmutyazıcıoğlu, karşılaşmada kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın PFDK'ya sevk edilme şekline değinirken "PFDK ya da Tahkim Kurulu'nun geriye dönük 5 yıllık uygulamalarına bakın, hiç bu gibi saha içi olaylarında 'saldırı' hükmünden ceza vermiş mi? Yok. Belki yine vermeyecek ama 'saldırı' eyleminden sevk yapılarak kurul yönlendirilmek isteniyor. Ayrıca Quaresma sevk edilirken Mehmet Ekici neden sevk edilmiyor? Quaresma'nın yaptığı hareketin aynısını hemen öncesinde Pepe'ye Mehmet Ekici yapıyor.
TAHRİK RAPORDA YOK
Quaresma'nın o anda o hareketi yapmasına neden olan kişi Mehmet Ekici. Buna rağmen hakem raporunda da Quaresma'ya yapılan tahrikle ilgili hiçbir ifadenin yer almadığı söyleniyor.
Bu sezon Caner'e verilen 6 maçlık cezanın yanlış olduğunu söylemiştik. Daha sonra benzer vakalarda Caner'e verildiği gibi cezalar verilmedi. Zaten Caner'e verilen yanlıştı. Yine benzer bir yanlış yapılmayacaktır diye düşünüyoruz. Biz her şeye rağmen bu ülkenin yine en iyi takımı olmak istiyoruz. Bizi şampiyonluk yolundan kimse alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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