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Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime Monaco tepkisi

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN YÖNETİME MONACO TEPKİSİ

Şampiyonlar Ligi G Grubu Monaco-Beşiktaş karşılaşmasına, Beşiktaş yönetiminin kararı ile giremeyen siyah-beyazlı taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

Tarih : 17 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Taraftarlardan Yönetime Monaco Tepkisi(6/10)2

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında bu akşam Monaco ile karşı karşıya gelecek. Maç için Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar 2. Louis Stadyumu önünde tepki gösterdi. Beşiktaş Kulübü'nün kararına karşın maça girmeye çalışan taraftarlar, stadyuma alınmayınca tepki gösterdi.

Tepkisini dile getirdi tribün lideri Bayro Tunç, yıllardır her yerde takip ettiğini söylediği takımının maçına girememeye isyan etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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