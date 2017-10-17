Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında bu akşam Monaco ile karşı karşıya gelecek. Maç için Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar 2. Louis Stadyumu önünde tepki gösterdi. Beşiktaş Kulübü'nün kararına karşın maça girmeye çalışan taraftarlar, stadyuma alınmayınca tepki gösterdi.

Tepkisini dile getirdi tribün lideri Bayro Tunç, yıllardır her yerde takip ettiğini söylediği takımının maçına girememeye isyan etti.

Kaynak: haberinburada