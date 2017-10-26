BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, CANER'İN CEZASI SONRASI TFF'Yİ ÇİFTE STANDARTLA SUÇLADI
Beşiktaşlı taraftarlar, Caner Erkin'in 6 maç ceza almasına rağmen, Galatasaray'a derbideki olaylar sebebiyle sadece para cezası verilmesi sonrası, TFF'yi çifte standartla suçladı.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in Başakşehir maçında hakeme küfür ettiği için 6 maç ceza alması, Beşiktaşlı taraftarları adeta çıldırttı.
Daha önce bu tarz olaylarda böyle bir ceza uygulanmadığını söyleyen siyah-beyazlı taraftarlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.
GALATASARAY'A PARA CEZASI VERİLDİ
Beşiktaşlı taraftarların tepki gösterdiği bir diğer nokta ise, Galatasaray-Fenerbahçe maçında yardımcı hakeme isabet eden yabancı maddeye rağmen Galatasaray'a verilen cezanın çok hafif olması.
Derbide yaşanan bu olaylardan dolayı sarı-kırmızılı ekibe sadece 250 bin lira para cezası verilmişti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Siyah-beyazlı taraftarlar TFF'nin bu kararlarıyla çifte standart uyguladığını iddia ediyor. İşte Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyadaki tepkileri;
Kaynak: haberinburada
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