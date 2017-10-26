Beşiktaşlı taraftarlar, Caner Erkin'in 6 maç ceza almasına rağmen, Galatasaray'a derbideki olaylar sebebiyle sadece para cezası verilmesi sonrası, TFF'yi çifte standartla suçladı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in Başakşehir maçında hakeme küfür ettiği için 6 maç ceza alması, Beşiktaşlı taraftarları adeta çıldırttı.

Daha önce bu tarz olaylarda böyle bir ceza uygulanmadığını söyleyen siyah-beyazlı taraftarlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

GALATASARAY'A PARA CEZASI VERİLDİ

Beşiktaşlı taraftarların tepki gösterdiği bir diğer nokta ise, Galatasaray-Fenerbahçe maçında yardımcı hakeme isabet eden yabancı maddeye rağmen Galatasaray'a verilen cezanın çok hafif olması.

Derbide yaşanan bu olaylardan dolayı sarı-kırmızılı ekibe sadece 250 bin lira para cezası verilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Siyah-beyazlı taraftarlar TFF'nin bu kararlarıyla çifte standart uyguladığını iddia ediyor. İşte Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyadaki tepkileri;

Kaynak: haberinburada