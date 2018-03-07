Beşiktaş'ın ligde son oynadığı Trabzonspor maçında 2 gol atan Ryan Babel, ülkesi Hollanda'nın İngiltere ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna alındı.

Trabzonspor deplasmanında attığı 2 golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim olan Ryan Babel, ülkesi Hollanda'nın milli takım kadrosuna çağrıldı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA GÖREV YAPACAK

Ronald Koeman'ın hazırladığı 33 kişilik aday kadroya giren Siyah Beyazlı futbolcu, görev verilmesi durumunda ülkesinin İngiltere ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarında görev yapacak.

Hollanda milli takımıyla şimdiye dek 46 maça çıkan başarılı sol kanat oyuncusu, bu mücadelelerde takımına 6 gollük bir katkı sağladı.

İşte Koeman'ın açıkladığı milli takım kadrosu:

Kaynak: haberinburada