BEŞİKTAŞLI QUARESMA'NIN ARKADAŞI, FENERBAHÇE FORMASINI YAKTI
Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma'nın arkadaşı, Fenerbahçe formasını eldivenle tutup yaktığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca Beşiktaşlıları bile kızdırdı.
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın yakın arkadaşı Filipa, sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması yaktığı görüntüyü paylaşınca sarı lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
ELDİVENLE TUTTU
Fenerbahçe formasını eldiven takarak tutan Filipa, "Sadece eldivenlerle" yazdıktan sonra Beşiktaş forması giydiği bir fotoğrafını daha paylaştı.
Filipa'nın bu paylaşımına bazı Beşiktaşlı taraftarların da tepki verdiği görüldü.
Kaynak: haberinburada
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