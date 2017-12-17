BEŞİKTAŞLI QUARESMA, PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINI BIRAKIYOR
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasının ardından Portekiz Milli Takımına veda edecek.
Kara Kartal'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gelecek yaz ayında Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'na veda etme kararı aldı.
Fanatik'in haberine göre; 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz'le 66 karşılaşmaya çıkıp 9 gol atmıştı. Q7, ülkesiyle geçen sezon Avrupa Futbol Şampiyonasında kupaya uzanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar