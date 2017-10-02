BEŞİKTAŞ'LI PEPE: GALİBİYETİ HAK ETMİŞTİK
Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe, "Galibiyeti hak etmiştik ama olmadı" dedi.
Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"ZOR BİR MAÇ OLDU"
Maçı değerlendiren Pepe "Zor bir maç oldu. Oyunu biraz daha kontrol edebilirdik. Zor bir haftadan geliyoruz. Son anlarda talihsiz bir gol yedik. Futbolda bunlar olabiliyor, normal" dedi.
"GALİBİYETİ HAK ETMİŞTİK"
Klasik 11'in bozulması ve farklı isimlerin Trabzonspor karşısında sahada olmasıyla ilgili konuşan Pepe "Kaliteli ve geniş kadromuz var. Sahaya çıkan herkes formasını terletti. Galibiyeti hak etmiştik ama olmadı." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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