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Beşiktaşlı Negredo: Santraforların Üzerinde Her Zaman Baskı Olur, Korkmuyorum

BEŞİKTAŞLI NEGREDO: SANTRAFORLARIN ÜZERİNDE HER ZAMAN BASKI OLUR, KORKMUYORUM

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü atan Negredo, "Santraforların üzerinde her zaman gol baskısı vardır. Bu hiçbir zaman korkuya dönüşmedi." dedi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 02:50
Puan Ver : Beşiktaşlı Negredo: Santraforların Üzerinde Her Zaman Baskı Olur, Korkmuyorum(6/10)2

Alanyaspor'a karşı Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Negredo'nun,maç sonrası açıklamaları;

SANTRAFORLARIN ÜZERİNDE HER ZAMAN BASKI VARDIR

"Santraforların üzerinde her zaman gol baskısı vardır. Bu hiçbir zaman korkuya dönüşmedi. Bununla baş etmeyi küçük yaşlarda öğrendim."

"Ligin başından beri gol atamıyordum. Takım arkadaşlarıma, aileme destekleri için teşekkür ederim. Gol de işe yaradı ve galibiyeti getirdi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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