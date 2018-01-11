Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın transferinin ardından forma giyme ihtimali bir hayli düşen ve Pepe, Vida ve Tosic'in ardından stoperde 4. opsiyon olarak görülen Matej Mitrovic için Hırvat basınından transfer iddiası geldi.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Devre arasında stopere takviye yapmak istediği belirtilen Dinamo Zagreb, Matej Mitrovic'i kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere yaptı.

DINAMO ZAGREB VERİLECEK KARARI BEKLİYOR

Hırvatistan Ligi'nde 2. sırada yer alan Hajduk Split'in 12 puan önünde lider olan Zagreb ekibi, bu transfer için Beşiktaş'ın vereceği kararı bekliyor.

Bu sezon Beşiktaş'ta toplam 7 maçta 444 dakika forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon devre arasında 4,2 milyon euro bonservis bedeliyle Rijeka'dan transfer edilmişti.

Kaynak: haberinburada