BEŞİKTAŞLI LENS SÜPER LİGDE ATTIĞI 5 GOLÜN 2'SİNİ TRABZONSPOR'A ATTI
Beşiktaş'ın bu sezon Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Jeremain Lens, Süper Lig kariyerinde attığı 5 golün 2'sini Trabzonspor'a attı.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaştı.
Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısı Talsica ve Olcay Şahan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlanırken, siyah-beyazlılar 58. dakikada Jeremain Lens'in golüyle yeniden öne geçti.
JEREMAİN LENS'TEN HARİKA GOL!
Quaresma'nın kart cezası nedneiyle karşılaşmaya 11'de başlayan Hollandalı yıldız, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.
Ceza sahası dışından mükemmel bir vuruş yapan Lens, kaleci Onur Kıvrak'ı mağlup etmeyi başardı.
LİGDEKİ 5 GOLÜNDEN İKİSİNİ TRABZONSPOR'A ATTI
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla da Trabzonspor'a gol atan Jeremain Lens, Süper Lig kariyerindeki toplam 5 golünün 2'sini Trabzonspor'a karşı kaydetmiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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