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Beşiktaşlı Lens, Samsun'a Gelerek Taraftarları Selamladı

BEŞİKTAŞLI LENS, SAMSUN'A GELEREK TARAFTARLARI SELAMLADI

Beşiktaş'ın yeni transferi Lens, Süper Kupa'nın yapılacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda taraftarları selamladı.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 21:10
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Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Sunderland'den transfer ettiği Jeremain Lens, Süper Kupa mücadelesi için Samsun'a geldi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak maçta takımını desteklemek için tribüne gelen Lens, taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı. Kendisine gösterilen ilgiyi geri çevirmeyen Lens, taraftarları selamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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